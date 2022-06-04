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ФНЛ - Первый дивизион

«Кубань» примет участие в следующем сезоне ФНЛ

04 Июня 2022 • 15:13 Комментировать

Краснодарская «Кубань» сможет принять участие в следующем сезоне ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

Но для этого некоторым игрокам команды придётся пойти на снижение зарплаты. По сведениям источника, сегодня, 4 июня, руководство приняло решение об участии команды в следующем сезоне ФНЛ. Сообщается, что ясность по бюджету клуба и составу появился в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Кубань» заняла 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошла до 1/8 финала Кубка России.

Напомним, что в РПЛ вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург», а вылетели — «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа».


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