«Кубань» примет участие в следующем сезоне ФНЛ

Краснодарская «Кубань» сможет принять участие в следующем сезоне ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».

Но для этого некоторым игрокам команды придётся пойти на снижение зарплаты. По сведениям источника, сегодня, 4 июня, руководство приняло решение об участии команды в следующем сезоне ФНЛ. Сообщается, что ясность по бюджету клуба и составу появился в ближайшее время.

В минувшем сезоне «Кубань» заняла 12-е место в турнирной таблице ФНЛ, а также дошла до 1/8 финала Кубка России.

Напомним, что в РПЛ вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург», а вылетели — «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа».