Бывший футболист «Спартака» продлил контракт с клубом ФНЛ

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев продлил контракт с «Велесом», сообщает пресс-служба московского клуба.

Сообщается, что новое соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл в составе «Велеса» 25 матчей, не отметившись в них результативными действиями. По итогам прошедшего сезона московский клуб занял 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.

Напомним, футболист защищал цвета «Спартака» на протяжении 10 лет (с 2007 по 2017 год), выиграв чемпионат России в сезоне 2016/2017. Всего в составе «красно-белых» футболист провёл 202 матча, забив четыре гола, а также отдав 10 результативных передач.