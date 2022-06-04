Стало известно, когда Беленов вернётся в строй после травмы

Опытный российский голкипер «Уфы» Александр Беленов должен уже к концу месяца вернуться к тренировкам в общей группе после травмы.

По информации «Матч ТВ», 35-летний российский голкипер должен вернуться в строй через две-три недели, так что к концу июня Беленов точно будет тренироваться в общей группе. Стоит отметить, что вратарю не понадобилась операция, ведь его лечение велось по новым методам, которые позволили опытному игроку быстрее залечить своё повреждение.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Беленов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль.