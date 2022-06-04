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ФНЛ - Первый дивизион

Агент Ломовицкого и Зуева: Они пока игроки «Рубина»

04 Июня 2022 • 10:47 Комментировать

Агент полузащитников «Рубина» Александра Ломовицкого и Александра Зуева высказался по поводу перспектив своих клиентов в казанской команде.

Агент Валериюс Мижигурскис сказал «Р-Спорт», что на сегодняшний день оба его клиента являются футболистами «Рубина». Агент отметил, что сейчас игроки находятся в отпуске, но после него они прибудут в расположение казанской команды и начнут готовиться к предстоящему сезону вместе с «Рубином».

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого в прошедшем сезоне занял лишь 15-ю строчку в элитном дивизионе и напрямую вылетел в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Фнл Александр Зуев Александр Ломовицкий
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