Агент Ломовицкого и Зуева: Они пока игроки «Рубина»

Агент полузащитников «Рубина» Александра Ломовицкого и Александра Зуева высказался по поводу перспектив своих клиентов в казанской команде.

Агент Валериюс Мижигурскис сказал «Р-Спорт», что на сегодняшний день оба его клиента являются футболистами «Рубина». Агент отметил, что сейчас игроки находятся в отпуске, но после него они прибудут в расположение казанской команды и начнут готовиться к предстоящему сезону вместе с «Рубином».

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого в прошедшем сезоне занял лишь 15-ю строчку в элитном дивизионе и напрямую вылетел в ФНЛ.