«Факел» объявил о расставании со своим вратарём

«Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе вратаря команды Дмитрия Кортнева.

«Дима, спасибо тебе за все эти годы, которые ты отработал на благо «Факела». Двери клуба всегда будут для тебя открыты», — говорится в заявлении воронежского клуба.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша ФНЛ «Факел» сумел занять второе место в турнирной таблице, обеспечив себе участие в следующем сезоне РПЛ. Выше воронежской команды финишировало лишь московское «Торпедо».

В минувшем сезоне 33-летний Кортнев не провёл за основную команду воронежского клуба ни одного матча. Цвета «Факела» футболист защищал с 2018 года.