Быстрая реакция: Кем и зачем «Рубин» мощно усилился под ФНЛ

«Рубин» может похвастаться отличной реакцией. Пока многие клубы пытаются понять, в какой вообще лиге будут выступать, казанцы уже вовсю усилили состав. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об активности «Рубина».

Вылет из Премьер-лиги, конечно, стал ударом для «Рубина». Однако казанский клуб показал себя в этой стрессовой ситуации очень собранным и единым коллективом. В «Рубине» не началось никакого метания, руководство и тренерский штаб сохранили свои должности. При этом казанцы уже очень мощно усилились, по меркам ФНЛ, конечно. «Рубин» уже успел подписать шестерых новичков.

Из «Енисея» в «Рубин» перебрался Александр Зотов. В августе полузащитнику исполняется 32 года, и у него богатый опыт борьбы в ФНЛ. На этом уровне у него 168 матчей в разных командах. У него есть опыт повышения – он поднимался в элиту с «Динамо», которое также неожиданно вылетало. Зотов в этом смысле прекрасное укрепление.

Казанцы быстро отреагировали на проблемы соседней «Уфы». Пока клуб из Башкортостана думает, в какой лиге ему выступать, «Рубин» подписал оттуда двоих футболистов. Про Олега Иванова подробно рассказывать даже смысла нет. Смущает, что ему в августе исполнится 36 лет, а выдерживать темп ФНЛ будет непросто. Тем не менее его класс точно должен помочь уж как минимум в тех играх, когда он будет готов.

Также из «Уфы» перебрался Дмитрий Кабутов. У него тоже большой опыт выступления в ФНЛ – более 200 матчей за разные команды и опыт повышения в классе с «Крыльями Советов». 29-летний Валерий Чуперка выигрывал ФНЛ с «Тамбовом», а уж выступал вообще за такое количество клубов, что его уже ничем не удивить. В «лучшей лиге мира» на его счету более 100 матчей.

Ещё казанцы подписали вингера Артёма Попова, которому в августе исполнится 30 лет. У экс-футболиста «Балтики» 181 матч в ФНЛ, правда, в отличие от вышеназванных партнеров, он не имеет опыта выступления в элите. Зато на юношеском уровне он прошёл команды ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита».

Некой «вишенкой на торте» можно назвать нападающего Джоэля Фамейе, который отличается от обозначенной выше пятёрки. Во-первых, ганец моложе, ему 25 лет, и он явно берётся с прицелом дольше, чем на один сезон. «Рубин» следил за Фамейе и хотел его подписывать в Премьер-лигу, а после вылета желание никуда не делось. Во многом именно заинтересованностью казанцев и Леонида Слуцкого можно объяснить тот факт, что форвард предпочёл покинуть «Оренбург», который пробился в Премьер-лигу, ради «Рубина» из ФНЛ. Кстати, вклад Фамейе в итоговый успех уральского клуба большой – в 26 турах минувшего сезона он забил 14 голов.

В целом ставка «Рубина» понятна. Казанцы понимают, что их ждёт настоящая рубка в предстоящем сезоне, и по этой причине они активно подписывают опытных бойцов. Практически все знают на собственном опыте, что такое ФНЛ, и как здесь надо бороться за повышение в классе. В «Рубине» понимают, что в «лучшей лиге мира» нужен не столько талант, сколько умение «рубиться».

Кроме того, «Рубину» явно не хватало опыта в минувшем сезоне, теперь же его с избытком. Кажется, казанцы образцово провели трансферную кампанию под ФНЛ. Вероятно, «Рубин» ещё кем-то усилится точечно, но в целом состав уже отличный для выхода в Премьер-лигу.

Остаётся вопрос, кто покинет казанцев. Наверняка кто-то захочет перебраться в клубы Премьер-лиги, как, например, Илья Самошников или Виталий Лисакович. Есть сомнения, что останется Абильдгор, да и Тальби может выразить желание уехать. Однако «Рубин» и надо похвалить за то, что он сначала успел укрепиться, чтобы безболезненнее пережить потери.

Роман Андреев