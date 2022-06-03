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ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» может занять место «Томи» в ФНЛ

03 Июня 2022 • 20:58 Комментировать

Волгоградский «Ротор» готов сыграть в следующем сезоне Футбольной национальной лиги вместо «Томи».

По информации «Матч ТВ», сегодня, 3 июня, «Ротор» направил официальное письмо в РФС с готовностью принять участие в следующем сезоне ФНЛ.

Ранее был расформирован «Спартак-2», а «Томь» не смогла пройти лицензирование. В таком случае, шанс остаться во второй по силе российской лиге получает «КАМАЗ» и «Ротор», которые уже получили лицензии РФС-2.

Существует еще один вариант, при котором ФНЛ могут сократить до восемнадцати команд, на текущий момент в розыгрыше принимают участие двадцать клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Томь Камаз Фнл Спартак Москва-2
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