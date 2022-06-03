«Ротор» может занять место «Томи» в ФНЛ

Волгоградский «Ротор» готов сыграть в следующем сезоне Футбольной национальной лиги вместо «Томи».

По информации «Матч ТВ», сегодня, 3 июня, «Ротор» направил официальное письмо в РФС с готовностью принять участие в следующем сезоне ФНЛ.

Ранее был расформирован «Спартак-2», а «Томь» не смогла пройти лицензирование. В таком случае, шанс остаться во второй по силе российской лиге получает «КАМАЗ» и «Ротор», которые уже получили лицензии РФС-2.

Существует еще один вариант, при котором ФНЛ могут сократить до восемнадцати команд, на текущий момент в розыгрыше принимают участие двадцать клубов.