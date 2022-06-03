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ФНЛ - Первый дивизион

Липецкий «Металлург» сохраняет шансы остаться в ФНЛ

03 Июня 2022 • 20:48 Комментировать

Российский футбольный союз выдал лицензию РФС-2 «Металлургу», которая позволяет клубу сыграть в ФНЛ в следующем сезоне.

Липецкий клуб сообщил в своем телеграм-канале о том, что завершилось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором «Металлург» получил лицензию РФС-2 и сохранил шанс остаться во втором по силе дивизионе страны.

«Металлург» по итогам сезона 2021/22 занял 19-е место в Футбольной национальной лиге и вылетел в ФНЛ-2, но пока не решена судьба нескольких команд, благодаря чему клуб сохраняет шансы на сохранение своей прописки.

Ранее РФС отказал в выдаче лицензии «Металлургу».

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