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ФНЛ - Первый дивизион

Губернатор Ярославской области о «Шиннике»: «Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи»

03 Июня 2022 • 19:24 Комментировать

Врио губернатора Ярославской области Евраев Михаил рассказал о целях «Шинника» на сезон-2022/23 в ФНЛ.

«Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи. Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе и исходить именно из этого. Будем поддерживать наш футбол и болеть за команду», - цитирует Евраева «Спорт Ярославль».

Главный тренер команды Вадим Евсеев считает, что выход в ФНЛ – это заслуга всей команды и результат поддержки, которую клуб чувствовал. Тренер отметил, что в начале сезона на трибунах было 200 человек, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.

«Шинник» вышел в Футбольную национальную лигу после сезона, проведённого в ФНЛ-2.  


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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Фнл Вадим Евсеев
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