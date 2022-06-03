Губернатор Ярославской области о «Шиннике»: «Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи»

Врио губернатора Ярославской области Евраев Михаил рассказал о целях «Шинника» на сезон-2022/23 в ФНЛ.

«Сегодня на новый сезон имеет смысл ставить только амбициозные задачи. Посчитаем, посмотрим, что необходимо сделать, но точно надо идти к победе и исходить именно из этого. Будем поддерживать наш футбол и болеть за команду», - цитирует Евраева «Спорт Ярославль».

Главный тренер команды Вадим Евсеев считает, что выход в ФНЛ – это заслуга всей команды и результат поддержки, которую клуб чувствовал. Тренер отметил, что в начале сезона на трибунах было 200 человек, то уже в весенней части, когда решались задачи, были тысячи на трибунах.

«Шинник» вышел в Футбольную национальную лигу после сезона, проведённого в ФНЛ-2.