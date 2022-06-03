«СКА-Хабаровск» остался без главного тренера

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский принял решение покинуть дальневосточную команду.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, у 49-летнего российского специалиста закончился контракт с хабаровской командой, а продлевать соглашение Поддубский не стал. Стоит отметить, что с тренером из «СКА-Хабаровска» также ушли старший тренер Александр Ушахин, тренер вратарей Алексей Широков и аналитик Артём Исаев.

Напомним, что в прошедшем сезоне хабаровские «армейцы» заняли в ФНЛ четвёртую строчку, но пробиться в элитный дивизион команда не смогла. В стыковых матчах «СКА-Хабаровск» уступил подмосковным «Химкам».