Голкипер Медведев продлил контракт с «Рубином»

Российский голкипер «Рубина» Никита Медведев принял решение продлить соглашение с казанской командой.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, 27-летний российский вратарь подписал с «Рубином» новый трёхлетний договор. Напомним, что действующий контракт Медведева с клубом из Казани истекал этим летом. В «Рубине» голкипер играет с 2020 года, но за это время Никита провёл в составе казанцев лишь семь поединков во всех турнирах.

По итогам прошлом сезона «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял лишь 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.