«Рубин» не планирует подписывать Жиркова и Мамаева

Представители казанского «Рубина» прокомментировали возможное подписание опытных полузащитников Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

Как сказали «Чемпионату» в пресс-службе казанского клуба, подписания свободных агентов в ближайшее время продолжатся, но вряд ли «Рубин» подпишет Юрия Жиркова и Павла Мамаева. В команде из Казани отметили, что им не нужны травмированные футболисты.

Напомним, что до этого оба игрока выступали за подмосковные «Химки», но практически всю вторую половину сезона Жирков и Мамаев провели в лазарете. В итоге подмосковный клуб не стал предлагать футболистам новые соглашения.