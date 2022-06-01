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ФНЛ - Первый дивизион

Онугха покинул «Рубин»

01 Июня 2022 • 13:21 Комментировать

Российский нападающий Герман Онугха ушёл из казанского «Рубина» и вернулся в датский клуб «Вайле».

Как сообщает пресс-служба казанской команды, 25-летний российский футболист вернётся в датский чемпионат, так как его арендное соглашение с «Рубином» подошло к концу. Казанцы поблагодарили форварда за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере. Напомним, что казанский клуб в прошедшем сезоне занял лишь 15-ю строчку в РПЛ и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.

В этом сезоне Герман Онугха провёл в российском чемпионате в составе «Рубина» 23 матча и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Герман Онугха
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