«Рубин» подписал полузащитника «Балтики»

Российский полузащитник «Балтики» Артём Попов сменил клубную прописку и перебрался в казанский «Рубин».

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 29-летний российский футболист подписал с «Рубином двухлетний договор. В казанскую команду Попов перебрался из «Батики» на правах свободного агента. Стоит отметить, что до этого полузащитник также выступал за «Нижний Новгород», «Оренбург», «Ротор» и томскую «Томь».

В прошедшем сезоне Артём Попов провёл в подэлитном дивизионе в составе «Балтики» 37 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. «Рубин» же занял в РПЛ 15-ю строчку по итогам сезона и напрямую вылетел в ФНЛ.