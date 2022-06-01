Из «Рубина» ушёл ещё один легионер

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович всё же покинул казанскую команду после вылета из элитного дивизиона.

Как сообщает пресс-служба казанцев, 25-летний хорватский футболист принял решение покинуть «Рубин», так как у защитника в контракте было прописано, что в случае вылета команды в ФНЛ игрок автоматически становится свободным агентом. Напомним, что вторую половину прошлого сезона Уремович на правах аренды провёл в «Шеффилд Юнайтед».

В составе «Рубина» Филип Уремович в этом сезоне провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых получил шесть жёлтых карточек.