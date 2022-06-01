Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Из «Рубина» ушёл ещё один легионер

01 Июня 2022 • 08:57 Комментировать

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович всё же покинул казанскую команду после вылета из элитного дивизиона.

Как сообщает пресс-служба казанцев, 25-летний хорватский футболист принял решение покинуть «Рубин», так как у защитника в контракте было прописано, что в случае вылета команды в ФНЛ игрок автоматически становится свободным агентом. Напомним, что вторую половину прошлого сезона Уремович на правах аренды провёл в «Шеффилд Юнайтед».

В составе «Рубина» Филип Уремович в этом сезоне провёл в российском чемпионате 18 матчей, в которых получил шесть жёлтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Филип Уремович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
08:57 · Россия. ФНЛ
Из «Рубина» ушёл ещё один легионер
08:53 · Россия. ФНЛ
«Рубин» подписал контракт с Олегом Ивановым
31 Мая
12:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов вернулся в ЦСКА
12:34 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Балтики» может возглавить «СКА-Хабаровск» эксклюзив
11:52 · Россия. Премьер-лига
Галоян может перейти в «Ростов»
09:13 · Россия. ФНЛ
Максим Деменко: «Уфе» сейчас не позавидуешь» эксклюзив
08:54 · Россия. ФНЛ
Экс-форвард «Ахмата» Митришев покинул «Велес»
30 Мая
19:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия хочет отвезти Кубок России в Балашиху
17:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Беленова — о будущем вратаря: «Пока никто ничего не обсуждал»
16:43 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет расформирована
09:36 · Россия. ФНЛ
Вице-президент «Алании» прокомментировал уход Гогниева из команды
29 Мая
21:44 · Россия. Премьер-лига
Валерий Гладилин: «Если бы «Спартак» остался без трофея в год столетия, это была бы трагедия» эксклюзив
16:08 · Россия. ФНЛ
«Алания» объявила о расторжении контракта с Гогниевым
28 Мая
17:18 · Россия. ФНЛ
Гогниев покинет «Аланию», команду возглавит Тадеев
16:50 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» играет вничью с «Оренбургом» после первого тайма 1
Все новости
Рекомендуем