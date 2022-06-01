«Рубин» подписал контракт с Олегом Ивановым

Казанский «Рубин» официально объявил о том, что опытный российский полузащитник Олег Иванов подписал с командой контракт на один год.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, 35-летний российский футболист подписал с «Рубином» однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год. В «Рубин» Иванов перебрался на правах свободного агента из «Уфы», которая недавно и отправила казанцев в подэлитный дивизион. Полузащитник также выступал за «Ахмат», «Химки», «Крылья Советов» и другие команды.

В прошедшем сезоне Олег Иванов провёл в российском чемпионате 24 матча, в которых забил два мяча и сделал два ассиста.