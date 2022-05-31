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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-тренер «Балтики» может возглавить «СКА-Хабаровск» эксклюзив

31 Мая 2022 • 12:34 Комментировать

Бывший наставник «Кубани» и «Балтики» Евгений Калешин, который сейчас работает в ФНЛ-2 с тверской «Волгой», может летом возглавить «СКА-Хабаровск».

По информации «Евро-футбол.ру», известный 43-летний российский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера хабаровской команды, которая недавно принимала участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ. Стоит отметить, что «армейцы» по сумме двух встреч уступили подмосковным «Химкам».

Напомним, что на данный момент с хабаровским клубом работает Алексей Поддубский, который зимой заменил на этой должности Сергея Юрана.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Евгений Калешин СКА-Хабаровск
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