Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход Алексея Стукалова с поста главного тренера «Уфы».

«Уфа» сражалась до последнего. Стукалов делал всё для того, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ. То, что произошло в матче с «Оренбургом», наверное, и повлияло на решение Стукалова и руководства. Команда все-таки вылетела в ФНЛ, не смогла закрепиться в Премьер-лиге. Этим и обусловлено решение руководства. Стукалов делал свою работу честно по отношению к команде. В футболе постоянно так бывает: кто-то уходит, а кто-то приходит. Руководство, видимо, посчитало результаты провалом.

Я бы не сказал, что «Уфа» давала бой всём. Но «Уфа» смотрелась достойно. В последних матчах команда вообще по игре никому не уступала. Многие ведь изначально считали «Уфу» аутсайдером чемпионата. Но команда неплохо смотрелась. Много очков, конечно, «Уфа» потеряла изначально, но ошибки бывают. Не знаю, кто будет тренером после Стукалова. Состав вряд ли останется прежним. Агаларовым, например, многие интересуются. Нужно теперь найти новых игроков, но мало, кто захочет играть в ФНЛ, а не в РПЛ. Проблема в этом будет.

Сможет ли Стукалов пойти на повышение? Тяжело сказать. Команда вылетела, говорить о других клубах пока что сложно. Но он - опытный тренер, наверное, какие-то команды будут им интересоваться. А в «Уфе» вообще не понятно, что будет. Клуб может вообще исчезнуть. Футболисты сейчас все уйдут в клубы РПЛ. А в клубе нужно делать новый костяк, но для этого нужны и финансы. «Уфе» сейчас не позавидуешь», - сказал Деменко.