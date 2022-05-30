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ФНЛ - Первый дивизион

Вице-президент «Алании» прокомментировал уход Гогниева из команды

30 Мая 2022 • 09:36 Комментировать

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев высказался по поводу ухода Спартака Гогниева с поста главного тренера владикавказской команды.

Гуриев сказал, что для него, как и для всех болельщиков «Алании», подобное решение Гогниева стало неожиданностью. Функционер отметил, что тренер выдвинул ряд условий, которые владикавказский клуб удовлетворить не смог, так что Гогниев принял решение покинуть команду.

Напомним, что Спартак Гогниев недавно решил покинуть пост главного тренера «Алании». «Жёлто-красные» в этом сезоне заняли шестую строчку в ФНЛ и дошли до полуфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Фнл Данил Гуриев
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