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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» объявила о расторжении контракта с Гогниевым

29 Мая 2022 • 16:08 Комментировать

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

«Спартак Гогниев и «Алания» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Спартак Артурович возглавил нашу команду в июле 2019 года. За три сезона работы Гогниев вывел «Аланию» из второй лиги в ФНЛ, попал с красно-жёлтыми в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России.

Спартак Артурович внес значимый вклад в возрождение современной «Алании». При нем атакующий стиль команды стал нашей визитной карточкой.

Весь коллектив ФК «Алания» благодарит Спартака Артуровича за проделанную работу и желает успехов в его дальнейшей карьере!» - сообщила пресс-служба клуба.

41-летний Гогниев возглавил «Аланию» летом 2019 года. В сезоне-2021/22 перед командой ставилась задача выйти в РПЛ, но клуб занял шестое место в ФНЛ и не смог подняться в Премьер-лигу.

Стоит отметить, именно при Гогниеве, «Алания» смогла дойти до полуфинала Кубка России, проиграв «Динамо» (0:3).

 


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Фнл
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