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ФНЛ - Первый дивизион

Игрок «Спартака-2» Оганесян может продолжить карьеру в Ла Лиге

28 Мая 2022 • 12:11 Комментировать
Краснодар-2
1:3
Спартак-2
окончен

Спортивный менеджер Александр Маньяков высказался о будущем игроков «Спартака-2», который ранее был закрыт из-за финансовых трудностей московского клуба.

По словам Маньякова, самый предметный интерес не только у российских клубов, но и европейских, вызывает вингер «красно-белых» Степан Оганесян.  

«Могу сказать, что по Оганесяну есть три конкретных предложений из РПЛ, а также просьба агентов из Испании дать авторизацию. Со слова коллег, есть рабочие варианты в Ла Лиге», — приводит слова Маньякова Metaratings.

Также менеджер сообщил, что предложения от клубов РПЛ имеют защитники Даниил Петрунин и Артём Воропаев.

В минувшем сезоне 20-летний Оганесян провёл в ФНЛ 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Маньяков Спартак-2 Степан Оганесян
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