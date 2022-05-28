Игрок «Спартака-2» Оганесян может продолжить карьеру в Ла Лиге

Спортивный менеджер Александр Маньяков высказался о будущем игроков «Спартака-2», который ранее был закрыт из-за финансовых трудностей московского клуба.

По словам Маньякова, самый предметный интерес не только у российских клубов, но и европейских, вызывает вингер «красно-белых» Степан Оганесян.

«Могу сказать, что по Оганесяну есть три конкретных предложений из РПЛ, а также просьба агентов из Испании дать авторизацию. Со слова коллег, есть рабочие варианты в Ла Лиге», — приводит слова Маньякова Metaratings.

Также менеджер сообщил, что предложения от клубов РПЛ имеют защитники Даниил Петрунин и Артём Воропаев.

В минувшем сезоне 20-летний Оганесян провёл в ФНЛ 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.