Слуцкий хочет усилить «Рубин» экс-игроком «Спартака»

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Александр Зотов уходит из своего нынешнего клуба – красноярского «Енисея». Об этом рапортует издание Gornovosti.

Контракт 31-летнего полузащитника с клубом истекает в конце следующего месяца, и он желает попробовать свои силы в другом коллективе. Ожидается, что Александр присоединится к казанскому «Рубину», вылетевшему в первенство ФНЛ. В переходе Зотова лично заинтересован наставник команды Леонид Слуцкий.

В минувшем сезоне Зотов провел 30 поединков в ФНЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами.