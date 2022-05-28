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ФНЛ - Первый дивизион

Слуцкий хочет усилить «Рубин» экс-игроком «Спартака»

28 Мая 2022 • 09:59 Комментировать

Экс-игрок «Динамо» и «Спартака» Александр Зотов уходит из своего нынешнего клуба – красноярского «Енисея». Об этом рапортует издание Gornovosti.

Контракт 31-летнего полузащитника с клубом истекает в конце следующего месяца, и он желает попробовать свои силы в другом коллективе. Ожидается, что Александр присоединится к казанскому «Рубину», вылетевшему в первенство ФНЛ. В переходе Зотова лично заинтересован наставник команды Леонид Слуцкий.

В минувшем сезоне Зотов провел 30 поединков в ФНЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Александр Зотов
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