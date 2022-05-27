Томская «Томь» может потерять профессиональный статус или вообще будет распущена из-за проблем с финансированием.

Как сказал «Матч ТВ» пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов, всё идёт к тому, что губернатор Томской области поставил на футбольной команде крест. Симонов отметил, что «Томь» может вылететь в ФНЛ-2, но также есть вероятность потери профессионального статуса или даже роспуска «Томи», хотя сейчас даже думать об этом не хочется.

Напомним, что томский клуб под руководством Сергея Жукова в этом сезоне занял в турнирной таблице подэлитного дивизиона 14-ю строчку.