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ФНЛ - Первый дивизион

«Томь» может потерять профессиональный статус

27 Мая 2022 • 13:01 Комментировать

Томская «Томь» может потерять профессиональный статус или вообще будет распущена из-за проблем с финансированием.

Как сказал «Матч ТВ» пресс-атташе «Томи» Сергей Симонов, всё идёт к тому, что губернатор Томской области поставил на футбольной команде крест. Симонов отметил, что «Томь» может вылететь в ФНЛ-2, но также есть вероятность потери профессионального статуса или даже роспуска «Томи», хотя сейчас даже думать об этом не хочется.

Напомним, что томский клуб под руководством Сергея Жукова в этом сезоне занял в турнирной таблице подэлитного дивизиона 14-ю строчку.

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