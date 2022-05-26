«Торпедо» продлило контракт с Бородюком

Московское «Торпедо» продлило контракт с главным тренером команды Александром Бородюком, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, новое соглашение рассчитано на один год.

Напомним, что под руководством Бородюка московский клуб занял первое место в минувшем розыгрыше ФНЛ, оформив тем самым свой выход в РПЛ на следующий сезон.

Бородюк возглавлял «Торпедо» в сезоне 2013-2014, после чего покинул московский клуб, вернувшись в 2021 году. Также специалист работал помощником Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в тренерском штабе национальной сборной России.