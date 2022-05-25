Бушманов начал искать себе новую команду

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов ищет себе новую команду после закрытия московской команды.

Бушманов сказал ТАСС, что за несколько дней нереально найти себе новый клуб, но он уже начал поиски команды, где сможет работать. Тренер отметил, что до сих пор не может поверить в закрытие «Спартака-2», который был прекрасным клубом для развития молодых российских футболистов.

Напомним, что вторая команда «красно-белых» была закрыта из-за финансовых трудностей владельца «Спартака» Леонида Федуна. В прошедшем сезоне подопечные Бушманова заняли седьмое место в ФНЛ.