Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Бушманов начал искать себе новую команду

25 Мая 2022 • 13:34 Комментировать

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов ищет себе новую команду после закрытия московской команды.

Бушманов сказал ТАСС, что за несколько дней нереально найти себе новый клуб, но он уже начал поиски команды, где сможет работать. Тренер отметил, что до сих пор не может поверить в закрытие «Спартака-2», который был прекрасным клубом для развития молодых российских футболистов.

Напомним, что вторая команда «красно-белых» была закрыта из-за финансовых трудностей владельца «Спартака» Леонида Федуна. В прошедшем сезоне подопечные Бушманова заняли седьмое место в ФНЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Спартак-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
13:34 · Россия. ФНЛ
Бушманов начал искать себе новую команду
10:06 · Россия. ФНЛ
Шишкин: Жаль, что «Спартак» отказался от второй команды
09:46 · Россия. ФНЛ
Мусаев продолжит выступать за «Рубин» в ФНЛ
08:53 · Россия. ФНЛ
Защитник сборной России отказывается играть за «Рубин» в ФНЛ
24 Мая
19:23 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов удивлён решением РФС оставить 16 команд в лиге
23 Мая
13:23 · Россия. ФНЛ
Губерниев: «Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить лишь канал Заремы?»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Стали известны арбитры на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ 1
12:00 · Россия. ФНЛ
Бушманов: Проблем с выплатами зарплат в «Спартаке-2» нет
11:53 · Россия. ФНЛ
«Рубин» в ФНЛ будет играть на «Ак Барс Арене»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Каррера отреагировал на закрытие «Спартака-2»
11:34 · Россия. ФНЛ
Стало известно, кто принимал решение о закрытии «Спартака-2»
11:19 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Спартака»: Инвестиции во вторую команду не дадут результатов
11:06 · Россия. ФНЛ
Тренер «Спартака-2» о закрытии: В команде никто такого не ожидал
11:00 · Россия. ФНЛ
Широков о закрытии «Спартака-2»: Лучше бы закрыли молодёжную лигу, которая вообще не нужна
10:54 · Россия. ФНЛ
Кечинов про закрытие «Спартака-2»: Такая команда должна быть
Все новости
Рекомендуем