Мусаев продолжит выступать за «Рубин» в ФНЛ

Агент российского полузащитника «Рубина» Леона Мусаева рассказал журналистам о том, что игрок не против остаться в казанской команде, которая вылетела в ФНЛ.

Агент Василий Голяна сказал «РБ-Спорту», что у Мусаева есть действующий контракт с казанским клубом. Агент отметил, что полузащитника не смущает перспектива играть в ФНЛ, где Леон постарается принести максимальную пользу «Рубину». Голяна добавил, что в казанской команде рассчитывают на Мусаева.

Напомним, что в прошедшем сезоне Леон Мусаев провёл в российском чемпионате 16 поединков, в которых получил одну жёлтую карточку и одну красную.