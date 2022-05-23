В текущих реалиях «двойка» не нужна: Почему «Спартак» отказался от второй команды

В понедельник стало известно, что «Спартак» закрывает проект второй команды. В новом сезоне «двойка» не выступит ни в ФНЛ, ни даже в ФНЛ-2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

В понедельник многие болельщики клуба и комментаторы переживают из-за закрытия «Спартака-2». Работы лишился Евгений Бушманов и весь штаб, у многих футболистов будет проблема с игровой практикой. Тем не менее сейчас это решение кажется абсолютно понятным и логичным. Более того, было бы странно в текущих реалиях оставлять «двойку».

Очевидно, что из-за последних событий бюджет «Спартака» очень резко сократится. От сотрудничества с клубом отказались некоторые спонсоры, найти замену которым не представляется возможным. Точно не будет поступлений от еврокубков, куда «Спартак» ещё может пробиться. Продавать сейчас футболистов тоже будет непросто – Джордан Ларссон уже публично заявил, что рассчитывает расторгнуть договор в одностороннем порядке, но европейские клубы при любом раскладе будут стараться заплатить крайне мало за игроков, которые стремятся покинуть Россию.

При всём при этом кажется, что в настоящее время даже не финансовая сторона вопроса главная. «Спартак-2» был проектом, который должен был помочь игрокам пройти путь от академии до основы. Предполагалось, что после молодёжного футбола сложно сразу выйти на уровень нашего элитного дивизиона. Тем не менее уровень Премьер-лиги стремительно падает. Этим летом точно не приедут сильные легионеры, более того – кто-то из текущих уедет. Заменять их так или иначе придётся внутренними кадрами. В этой ситуации тот же «Спартак» может летом ребят из второй команды продать или отдать в аренду в клубы РПЛ.

Кроме того, даже в этом сезоне чувствовалась нехватка кадров у «Спартака». «Двойка» выступала в ФНЛ, молодёжка билась в М-Лиге, а ещё коллектив до 19 лет боролся в ЮФЛ. При этом ещё в основную команду брали молодых ребят: Руслан Литвинов и Даниил Денисов стали полноценными представителями основы, кого-то брали просто для комплекта и сажали на скамейку. В итоге дальше шла цепная реакция, и порой та же «двойка» приезжала на какие-то матчи почти без запаса.

Следующий сезон – это настоящий шанс для молодых футболистов с учётом текущих реалий в нашем футболе. Надо понимать, что не только легионеры будут уезжать, но и ряд российских футболистов может задуматься о переходе в иностранный коллектив. В этом смысле расформирование второй команды даст толчок ряду игроков «Спартака». В конце концов не секрет, что некоторые просто предпочитали иметь тёплое местечко в Москве, контракт с «красно-белыми», который всегда чётко выполнялся, чем ехать куда-то и что-то доказывать. Теперь же такого варианта просто не будет.

Хочется верить, что когда-нибудь проект «Спартак-2» вернётся. Однако это будет когда-то в будущем, когда в этом будет необходимость. В некотором смысле это даже будет подтверждением, что наш футбол опять стал развиваться. Сейчас же кажется, что вертикаль «академия – юношеская команда – молодёжная команда – основа» вполне самодостаточна. На худой конец есть опция аренды.

Во всей этой ситуации жаль лишь активных фанатов «Спартака». Так как Fan ID пока вводится лишь в Премьер-лиге, они из-за бойкота основы активно посещали матчи ФНЛ, ездили на выезды в Волгоград и Краснодар. Теперь же они остались и без этой отдушины. Хотя, возможно, теперь они переключатся на молодёжную и юношескую команды «Спартака».

Роман Андреев