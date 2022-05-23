Губерниев: «Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить лишь канал Заремы?»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил Леониду Федуну продать «Спартак».
Напомним, сегодня стало известно о решении руководства «красно-белых» закрыть вторую команду «Спартак-2», выступающую в ФНЛ.
«Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить только телеграм-канал Заремы?», — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.
По итогам завершившегося розыгрыша ФНЛ «Спартак-2» занял седьмое место. Наивысшим результатом второй команды является пятая строчка в сезоне 2015/2016.