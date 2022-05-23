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ФНЛ - Первый дивизион

Губерниев: «Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить лишь канал Заремы?»

23 Мая 2022 • 13:23 Комментировать
Краснодар-2
1:3
Спартак-2
окончен

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил Леониду Федуну продать «Спартак».

Напомним, сегодня стало известно о решении руководства «красно-белых» закрыть вторую команду «Спартак-2», выступающую в ФНЛ.

«Может, владельцам «Спартака» продать клуб и оставить только телеграм-канал Заремы?», — заявил Губерниев в своём телеграм-канале.

По итогам завершившегося розыгрыша ФНЛ «Спартак-2» занял седьмое место. Наивысшим результатом второй команды является пятая строчка в сезоне 2015/2016.   

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