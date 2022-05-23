«Рубин» в ФНЛ будет играть на «Ак Барс Арене»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал журналистам о том, где казанская команда планирует играть в ФНЛ.

Сайманов сказал «Спорт-Экспрессу», что играть в подэлитном дивизионе казанский клуб планирует на «Ак Барс Арене». Менеджер отметил, что это лишь вопрос переговоров и стоимости аренды, но играть «Рубин» обязательно должен именно на этом стадионе.

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого по итогам этого сезона занял лишь 15-е место в турнирной таблице. «Рубин» напрямую вылетел в ФНЛ. Представители «Рубина» надеются, что РПЛ всё же расширят до 18 команд и казанцы останутся в элитном дивизионе.