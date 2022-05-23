Стало известно, кто принимал решение о закрытии «Спартака-2»

Решение о закрытии «Спартака-2» принимал владелец московского клуба Леонид Федун совместно с спортивным директором Лукой Каттани, сообщает Metaratings.

По информации источника, возможное закрытие второй команды обсуждалось в клубе весь последний месяц, а сегодня, 23 мая, было принято окончательное решение.

«Спартак-2» был создан в мае 2013 года. Наивысшим достижением второй команды «красно-белых» является пятое место в ФНЛ в сезоне 2015/2016. В прошедшем розыгрыше турнира москвичи заняли седьмую строчку.