Тренер «Спартака-2» о закрытии: В команде никто такого не ожидал

Наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился с журналистами своим мнением по поводу закрытия команды.

Бушманов сказал «Спорт-Экспрессу», что это было для всех неожиданно, так как в команде никто не предполагал, что такое вообще может произойти. Тренер отметил, что ещё не обсуждал своё будущее с руководством «Спартака», но его соглашение с московским клубом действует до 31 мая.

Напомним, что «Спартак-2» был закрыт из-за сокращения бюджета московского клуба. В этом сезоне подопечные Бушманова заняли в подэлитном дивизионе седьмую строчку.