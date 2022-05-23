Кечинов про закрытие «Спартака-2»: Такая команда должна быть

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился с журналистами своим мнением по поводу закрытия второй команды «красно-белых».

Кечинов сказал «Чемпионату», что ему очень грустного из-за того, что «Спартак-2» был закрыт, ведь такая команда должна быть для того, чтобы молодые футболисты получали игровую практику и набирались опыта. Экс-игрок отметил, что теперь спартаковскую молодёжь будут чаще отдавать в аренду в другие команды, так как другого выбора нет.

Напомним, что сегодня было объявлено о том, что «Спартак-2» закрыт из-за сокращения бюджета московской команды.