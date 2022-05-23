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ФНЛ - Первый дивизион

Кечинов про закрытие «Спартака-2»: Такая команда должна быть

23 Мая 2022 • 10:54 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился с журналистами своим мнением по поводу закрытия второй команды «красно-белых».

Кечинов сказал «Чемпионату», что ему очень грустного из-за того, что «Спартак-2» был закрыт, ведь такая команда должна быть для того, чтобы молодые футболисты получали игровую практику и набирались опыта. Экс-игрок отметил, что теперь спартаковскую молодёжь будут чаще отдавать в аренду в другие команды, так как другого выбора нет.

Напомним, что сегодня было объявлено о том, что «Спартак-2» закрыт из-за сокращения бюджета московской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Кечинов Фнл Спартак-2
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