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ФНЛ - Первый дивизион

Тренер «Спартака-2»: Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад

23 Мая 2022 • 10:38 Комментировать

Наставник московского «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался по поводу закрытия второй команды «красно-белых».

Бушманов сказал «Матч ТВ», что о закрытии второй команды он узнал только меньше часа назад. Тренер отметил, что это был очень полезный проект, который давал шанс проявить себя молодым футболистам из академии «красно-белых», но закрытие клуба это чисто бюджетная история. Специалист добавил, что о своём будущем пока говорить не хочет.

Напомним, что руководители «Спартака» приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей. «Спартак-2» до этого выступал в ФНЛ.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Бушманов Спартак-2
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