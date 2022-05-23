Тренер «Спартака-2»: Узнал о закрытии второй команды меньше часа назад

Наставник московского «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался по поводу закрытия второй команды «красно-белых».

Бушманов сказал «Матч ТВ», что о закрытии второй команды он узнал только меньше часа назад. Тренер отметил, что это был очень полезный проект, который давал шанс проявить себя молодым футболистам из академии «красно-белых», но закрытие клуба это чисто бюджетная история. Специалист добавил, что о своём будущем пока говорить не хочет.

Напомним, что руководители «Спартака» приняли решение закрыть вторую команду из-за финансовых трудностей. «Спартак-2» до этого выступал в ФНЛ.