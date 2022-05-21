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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» показало раздевалку после выхода в РПЛ видео

21 Мая 2022 • 18:45 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
ФК Кубань
окончен

Сегодня, 21 мая, «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2) в рамках последнего 38-го тура в сезоне ФНЛ.

Таким образом, этот результат позволил московскому клубу выйти в Российскую премьер-лигу. В составе победителей голы забили защитник Олег Кожемякин и полузащитник Алексей Померко. За «Кубань» забил Кирилл Большаков, а Иван Енин отправил мяч в свои ворота.

Помимо «Торпедо» в РПЛ вышел воронежский «Факел». В стыках сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Напомним, в последний раз «Торпедо» играло в Российской премьер-лиги в сезоне-2014/15.

После этого пресс-служба клуба показала видео из раздевалки.


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окончен Алания 3:2 КАМАЗ
окончен Волгарь 2:2 Оренбург 5.60 3.80 1.63
окончен Енисей 3:2 Велес Москва
окончен Торпедо Москва 2:2 ФК Кубань
окончен Олимп-Долгопрудный 2:4 Нефтехимик
окончен Балтика 0:1 Факел
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