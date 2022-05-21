Сегодня, 21 мая, «Торпедо» сыграло вничью с «Кубанью» (2:2) в рамках последнего 38-го тура в сезоне ФНЛ.

Таким образом, этот результат позволил московскому клубу выйти в Российскую премьер-лигу. В составе победителей голы забили защитник Олег Кожемякин и полузащитник Алексей Померко. За «Кубань» забил Кирилл Большаков, а Иван Енин отправил мяч в свои ворота.

Помимо «Торпедо» в РПЛ вышел воронежский «Факел». В стыках сыграют «Оренбург» и «СКА-Хабаровск». Напомним, в последний раз «Торпедо» играло в Российской премьер-лиги в сезоне-2014/15.

После этого пресс-служба клуба показала видео из раздевалки.