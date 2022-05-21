«Алания», «Енисей» и «Нефтехимик» завершили сезон победами

В Первенстве ФНЛ завершились последние матчи календарного сезона.
«Алания» напоследок обыграла «КАМАЗ» (3:2). С таким же счётом «Енисей» переиграл «Велес». «Олимп-Долгопрудный» уступил «Нефтехимику» - 2:4.
Протокол игры
|(1:0) Кочиев Хетаг18'
|(2:0) Машуков Ислам41'
|44'Морозов Сергей (2:1)
|(3:1) Бутаев Аллон54'
|59'Свежов Виктор (3:2)
Солдатенко Ростислав • 78'Кочиев Хетаг•Татаев Алексей II•Бутаев Аллон•Засеев Азамат 39' 46' (Гурциев Батраз ( 46' 77' ) • 88'Гиоргобиани Николай•Григорьев Даниил 46' (Хубулов Владимир ( 46' ) • 69'Цараев Алан 59' (Дзахов Давид ( 59') •Хабалов Алан 86' (Хугаев Алан ( 86') •Машуков Ислам 75' (Эльдарушев Абу-Саид ( 75') •Хосонов Хетаг
Мамин Алексей•Морозов Сергей•Аюкин Руслан•Ганус Валерий 77' (Садыков Булат ( 77') •Смирнов Александр 85' (Потапов Лев ( 85') •Пальцев Валентин•Игнатенко Владислав•Кириллов Юрий 60' (Янушковский Роман ( 60') •Замалиев Наиль • 23'Свежов Виктор•Лопатин Даниил 66' 85' (Казимир Михаил ( 85')
Запасные: Daniil Arzhevitin
21 мая.
Протокол игры
|3' Логуа Ираклий (0:1)
|8' Логуа Ираклий (0:2)
|(1:2) Ломакин Александр 26'
|(2:2) Песиков Евгений 26'
|(3:2) Кичин Валерий 67'
Опарин Михаил • Кичин Валерий • Марков Николай • Феррейра Херман • 87'Шакуро Павел • Ломакин Александр 73' ( Чибисов Сергей ( 73') • Ланин Олег • Песиков Евгений 46' ( Окладников Андрей ( 46') • Канаплин Александр • Иванов Егор • 48'Саная Анзор 46' ( Глушков Никита Андреевич ( 46')
Запасные: Гыстаров Расул • Масловский Александр • Желнин Аркадий • Ребров Дмитрий • Лапшов Иван • Рукас Томас
Кузнецов Алексей • Прищепа Дмитрий • Денилханов Мурсалин 69' ( Бацуев Аюб ( 69') • Мальцев Руслан 69' ( Коротков Александр ( 69') • Кабахидзе Владимир • 27'Галоян Артур • Михайленко Дмитрий • Саркисян Геворк • Логуа Ираклий 62' ( Кертанов Константин ( 62') • Стаменкович Филип 46' ( Аденийй Самуэль ( 46') • Абдуллахи Квари 27' 46' ( Кахидзе Александр ( 46')
Запасные: Власов Даниил
21 мая.
Протокол игры
|14' Баранов Павел (0:1)
|50' Пруцев Егор (0:2)
|56' Данилин Максим Алексеевич (0:3)
|86' Пруцев Егор (0:4)
|(1:4) Дорофеев Никита 87'
Черчесов Станислав • Иполе Филип • Калачёв Илья • 45'Коваленко Михаил Вадимович • 89'Сафронов Илья • Коротаев Александр • Масимов Самир 46' ( Бахтияров Акмаль ( 46') • Пахомов Дмитрий • Сухомлинов Максим • Дулаев Джамбулат 45' 46' ( Ада Джозеф Ома ( 46') • Дорофеев Никита
Запасные: Караев Максим • Сычёв Виталий • Абаев Илья
Исупов Вячеслав • Шоркин Максим 1' 76' ( Ширяев Максим ( 76') • Бердников Алексей • Котов Павел 62' ( Ситдиков Марат ( 62') • Калугин Никита • Баранов Павел • Данилин Максим Алексеевич 61' ( Уридия Мераби ( 61') • Денисов Роман 46' ( Хубаев Давид ( 46') • Пруцев Егор • Москвичёв Владимир 68' 76' ( Шарифуллин Линар ( 76' ) • 86'Галиулин Вагиз
Запасные: Голубев Андрей • Кеваев Григорий • Нурисов Ильмир • Мршуля Ариан
21 мая.