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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания», «Енисей» и «Нефтехимик» завершили сезон победами

21 Мая 2022 • 16:59 Комментировать
Алания
3:2
КАМАЗ
окончен

В Первенстве ФНЛ завершились последние матчи календарного сезона.

«Алания» напоследок обыграла «КАМАЗ» (3:2). С таким же счётом «Енисей» переиграл «Велес». «Олимп-Долгопрудный» уступил «Нефтехимику» - 2:4.

Протокол игры  
Алания 3:2КАМАЗ
(1:0) Кочиев Хетаг18'   
(2:0) Машуков Ислам41'   
  44'Морозов Сергей (2:1)
(3:1) Бутаев Аллон54'   
  59'Свежов Виктор (3:2)
Солдатенко Ростислав   78'Кочиев ХетагТатаев Алексей IIБутаев АллонЗасеев Азамат   39'  46' (Гурциев Батраз (  46'   77'   88') Гиоргобиани НиколайГригорьев Даниил  46' (Хубулов Владимир (  46'   69') Цараев Алан  59' (Дзахов Давид (  59') Хабалов Алан  86' (Хугаев Алан (  86') Машуков Ислам  75' (Эльдарушев Абу-Саид (  75') Хосонов Хетаг
Запасные: Туаев ГеоргийСосранов РустамКобесов ДмитрийКокоев БатрадзБагаев АланШавлохов Давид
Мамин АлексейМорозов СергейАюкин РусланГанус Валерий  77' (Садыков Булат (  77') Смирнов Александр  85' (Потапов Лев (  85') Пальцев ВалентинИгнатенко ВладиславКириллов Юрий  60' (Янушковский Роман (  60') Замалиев Наиль   23'Свежов ВикторЛопатин Даниил   66'  85' (Казимир Михаил (  85')
Запасные: Daniil Arzhevitin
21 мая.
Протокол игры 
Енисей 3:2Велес Москва
  3' Логуа Ираклий (0:1)
  8' Логуа Ираклий (0:2)
(1:2) Ломакин Александр 26'   
(2:2) Песиков Евгений 26'   
(3:2) Кичин Валерий 67'   
Опарин Михаил  Кичин Валерий  Марков Николай  Феррейра Херман   87'  Шакуро Павел  Ломакин Александр   73' (Чибисов Сергей (   73' Ланин Олег  Песиков Евгений   46' (Окладников Андрей (   46' Канаплин Александр  Иванов Егор   48'  Саная Анзор   46' (Глушков Никита Андреевич (   46')
Запасные: Гыстаров Расул  Масловский Александр  Желнин Аркадий  Ребров Дмитрий  Лапшов Иван  Рукас Томас
Кузнецов Алексей  Прищепа Дмитрий  Денилханов Мурсалин   69' (Бацуев Аюб (   69' Мальцев Руслан   69' (Коротков Александр (   69' Кабахидзе Владимир   27'  Галоян Артур  Михайленко Дмитрий  Саркисян Геворк  Логуа Ираклий   62' (Кертанов Константин (   62' Стаменкович Филип   46' (Аденийй Самуэль (   46' Абдуллахи Квари   27'   46' (Кахидзе Александр (   46')
Запасные: Власов Даниил
 21 мая.
Протокол игры 
Олимп-Долгопрудный 2:4Нефтехимик
  14' Баранов Павел (0:1)
  50' Пруцев Егор (0:2)
  56' Данилин Максим Алексеевич (0:3)
  86' Пруцев Егор (0:4)
(1:4) Дорофеев Никита 87'   
Черчесов Станислав  Иполе Филип  Калачёв Илья   45'  Коваленко Михаил Вадимович   89'  Сафронов Илья  Коротаев Александр  Масимов Самир   46' (Бахтияров Акмаль (   46' Пахомов Дмитрий  Сухомлинов Максим  Дулаев Джамбулат   45'   46' (Ада Джозеф Ома (   46' Дорофеев Никита
Запасные: Караев Максим  Сычёв Виталий  Абаев Илья
Исупов Вячеслав  Шоркин Максим   1'   76' (Ширяев Максим (   76' Бердников Алексей  Котов Павел   62' (Ситдиков Марат (   62' Калугин Никита  Баранов Павел  Данилин Максим Алексеевич   61' (Уридия Мераби (   61' Денисов Роман   46' (Хубаев Давид (   46' Пруцев Егор  Москвичёв Владимир   68'   76' (Шарифуллин Линар (   76'   86' Галиулин Вагиз
Запасные: Голубев Андрей  Кеваев Григорий  Нурисов Ильмир  Мршуля Ариан
 21 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Нефтехимик Енисей
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окончен Текстильщик 1:3 Ротор 5.20 3.90 1.61
окончен Томь 2:2 Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
окончен Алания 3:2 КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
окончен Волгарь 2:2 Оренбург 4.90 3.60 1.69
окончен Енисей 3:2 Велес Москва 1.60 4.20 4.90
окончен Торпедо Москва 2:2 ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
окончен Олимп-Долгопрудный 2:4 Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
окончен Балтика 0:1 Факел 2.60 3.20 2.70
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