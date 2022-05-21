Воронеж – в РПЛ! «Факел» обыграл «Балтику» Сергея Игнашевича и завершил сезон с серебром ФНЛ

В рамках 38-го тура ФНЛ калининградская «Балтика» принимала «Факел».

Вот и завершился марафонский сезон ФНЛ. «Лучшая лига мира» по традиции выдала бескомпромиссный сезон, играя и в снег, и в дождь, и в паузы на международные матчи. Для России уместить 38 туров по системе осень – весна настоящий подвиг. В центральном матче заключительного игрового дня «Факел» пытался взобраться на второе место и забрать прямую путёвку в РПЛ.

Задача сложная – необходимо обыгрывать «Балтику» Сергея Игнашевича и ждать осечку «Оренбурга». Калининградцы хорошо подготовились к матчу, не собирались они сдаваться на милость «Факелу», рвущемуся в РПЛ. Довольно нервная игра пошла с первых минут, а атаки интереснее получались у «Балтики». Уже в дебюте матча Тамерлан Мусаев откликнулся на кросс Дашаева и в падении «рыбкой» послал мяч впритирку со штангой, но Городовой выручил гостей и перевёл мяч на угловой.

Команда Олега Василенко попыталась взбодриться, забрать инициативу, но не тут-то было. «Балтика» предложила борьбу на каждом участке поля, опасные моменты пропали как вид. Так промучились весь тайм, под конец «Балтика» ещё раз кольнула моментом. Мусаев на фланге разобрался с двумя соперниками и резко прострелил, дальнюю штангу летел замыкать Галоян, но ему не хватило совсем чуть-чуть. А форвард уже видел мяч в пустом углу.

Явно остались за «Балтикой» первые 45 минут, но что толку, если на старте второго тайма забил «Факел». И даже атаки толковой не было: Мендель опередил Гелояна и головой сбросил мяч направо Акбашеву, мощно пальнувшему под перекладину метров с 25. По уходящей траектории полетел мяч, и потерявший ворота Латышонок не выручил – 0:1. На исходе часа игрового времени «Балтика» обязана была сравнивать счёт, но простил Осипов. Ильнур Альшин здорово навесил аккурат на линию вратарской площади, откуда оставшийся в одиночестве Александр пробил выше перекладины.

За опаснейшими атаками «Балтики» не упускал возможности кольнуть соперника и «Факел». Теперь уже Гелоян обязан был забивать, решая исход матча, но не реализовал чистый выход один на один. Свежий Дядюн своей момент реализовал, но косплей на Марадону не прошёл. Владимир рукой замкнул подачу, отправил мяч в ворота Латышонка, но вместо радостных мгновений от гола получил жёлтую карточку.

Единственным из тройки лидеров в последнем туре выиграл «Факел» и в последнюю секунду забрал себе прямую путёвку в РПЛ, подвинув со второго места «Оренбург».