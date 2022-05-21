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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» оступился в Астрахани и лишился прямой путёвки в РПЛ

21 Мая 2022 • 16:54 Комментировать
Волгарь
2:2
Оренбург
окончен

«Оренбург» и астраханский «Волгарь» сошлись в последнем туре ФНЛ.

Протокол игры  
Волгарь 2:2Оренбург
(1:0) Бутенко Александр3'   
  31'Обухов Владимир (1:1)
  32'Обухов Владимир (1:2)
(2:2) Симонян Артём64'   
Смирнов ОлегПеченкин НикитаКозлов ДанилаЛоктионов Роман   48'Бутенко Александр  76' (Носов Александр (  76') Капленко Никита  81' (Болонин Александр (  81') Гилязетдинов АртурПавлишин АлексейКосарев Кирилл  63' (Гоманюк Илья (  63'   90') Лесников Дмитрий  63' (Стефанович Илья (  63') Погосов Артём  64' (Симонян Артём (  64')
Запасные: Баев АлексейКривохижин ЕлисейДемьянов ВикторКарпов АртурЯмпольский ВладиславЮсупов Артём
Кеняйкин АлексейХотулёв ДанилаСиваков Михаил   26'Малых АндрейАюпов ТимурКовалёв Юрий  58' (Эктов Александр (  58') Бреев Сергей  54' (Полуяхтов Владимир (  54') Капленко КириллПеченин Кирилл  78' (Сычевой Владимир (  78') Фамейе Джоэль   67'Обухов Владимир  78' (Титков Николай (  78')
Запасные: Корян АршакОйеволе АдессойеШаболин АртёмВасильев Дмитрий IIIГошев ЕвгенийПрудников НиколайСысуев НиколайГойкович Ренато
21 мая.

 

До последнего сохранялась «чемпионская» интрига в ФНЛ, никто не гарантировал себе прямую путевку в РПЛ, в случае с одинаковым количеством очков «Оренбург» и «Факел» отбрасывали «Торпедо» на третью строчку и дружно шагали в высший дивизион. У команды Марцела Лички тоже была загвоздка в личных встречах с воронежской командой, в случае равенства очков выше оказывался «Факел». Самым простым вариантом была гостевая победа над «Волгарем», что с учетом бедственного положения астраханской команды не казалось чем-то недоступным.

Однако уже на третьей минуте хозяева сумели огорошить своего соперника быстрым голом. Пошла вполне стандартная подача во вратарскую площадь, Кеняйкин стал забирать мяч и не удержал его в руках. Первым на добивании был Бутенко, который и открыл счёт – 1:0. «Оренбург» будто не заметил укола и продолжил играть спокойно, а «Волгарь» будто кураж поймал и чуть не забил второй. Бутенко на сей раз замыкал дальнюю штангу и пробил опасно, но Кеняйкин выручил.

Вот тут уже «Оренбург» проснулся. Почувствовали гости запах жаренного и взялись за дело. Сначала Аюпов бил головой с линии вратарской и долго спорили, пересёк мяч линию ворот или нет. В итоге, арбитр справедливо решил, что мяч не пересёк линию ворот. Но «Оренбург» ещё в первом тайме не только сравнял счёт, даже вышел вперёд. И хватило гостям на это всего две минуты. На исходе получаса игры кросс с правого края не стал добычей Фамейе, зато на дальнем углу Обухов опередил Бутенко и точно пробил – 1:1.

А в следующей же атаке «Оренбурга» пошёл прострел с правого края, Аюпов в центре мяч пропустил и на дальней штанге опять остался Обухов. Форвард мяч принял, переложил под удобную ногу и пробил мощно – 1:2. «Волгарь», к его чести, не сдавался. Хозяева сподобились на второй гол, который, правда, был отменён из-за офсайда. После дальнего удара Капленко мяч врезался в штангу и на добивании сориентировался Косарев, находившийся в положении «вне игры».

Хватило у хозяев сил на легитимный второй гол. Артём Симонян вышел на замену, а уже через несколько секунд сделал классный гол: мяч принял и метров с 25 пальнул под перекладину – 2:2. «Оренбург» до последнего лез вперёд, пытаясь добыть победу. На последних минутах гости даже получили право на пенальти. Но арбитр после совещания с помощниками почему-то первоначальное решение отменил.

«Оренбург» увёз ничью из Астрахани и лишился второй строчки, потеряв прямую путёвку в РПЛ. Команду Марцела Лички опередил «Факел», имеющий лучшие показатели по результатам личных матчей, «Оренбургу» предстоит испытать удачу в стыковых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Томь 2:2 Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
окончен Алания 3:2 КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
окончен Волгарь 2:2 Оренбург 4.90 3.60 1.69
окончен Енисей 3:2 Велес Москва 1.60 4.20 4.90
окончен Торпедо Москва 2:2 ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
окончен Олимп-Долгопрудный 2:4 Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
окончен Балтика 0:1 Факел 2.60 3.20 2.70
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