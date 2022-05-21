«Оренбург» оступился в Астрахани и лишился прямой путёвки в РПЛ

«Оренбург» и астраханский «Волгарь» сошлись в последнем туре ФНЛ.

До последнего сохранялась «чемпионская» интрига в ФНЛ, никто не гарантировал себе прямую путевку в РПЛ, в случае с одинаковым количеством очков «Оренбург» и «Факел» отбрасывали «Торпедо» на третью строчку и дружно шагали в высший дивизион. У команды Марцела Лички тоже была загвоздка в личных встречах с воронежской командой, в случае равенства очков выше оказывался «Факел». Самым простым вариантом была гостевая победа над «Волгарем», что с учетом бедственного положения астраханской команды не казалось чем-то недоступным.

Однако уже на третьей минуте хозяева сумели огорошить своего соперника быстрым голом. Пошла вполне стандартная подача во вратарскую площадь, Кеняйкин стал забирать мяч и не удержал его в руках. Первым на добивании был Бутенко, который и открыл счёт – 1:0. «Оренбург» будто не заметил укола и продолжил играть спокойно, а «Волгарь» будто кураж поймал и чуть не забил второй. Бутенко на сей раз замыкал дальнюю штангу и пробил опасно, но Кеняйкин выручил.

Вот тут уже «Оренбург» проснулся. Почувствовали гости запах жаренного и взялись за дело. Сначала Аюпов бил головой с линии вратарской и долго спорили, пересёк мяч линию ворот или нет. В итоге, арбитр справедливо решил, что мяч не пересёк линию ворот. Но «Оренбург» ещё в первом тайме не только сравнял счёт, даже вышел вперёд. И хватило гостям на это всего две минуты. На исходе получаса игры кросс с правого края не стал добычей Фамейе, зато на дальнем углу Обухов опередил Бутенко и точно пробил – 1:1.

А в следующей же атаке «Оренбурга» пошёл прострел с правого края, Аюпов в центре мяч пропустил и на дальней штанге опять остался Обухов. Форвард мяч принял, переложил под удобную ногу и пробил мощно – 1:2. «Волгарь», к его чести, не сдавался. Хозяева сподобились на второй гол, который, правда, был отменён из-за офсайда. После дальнего удара Капленко мяч врезался в штангу и на добивании сориентировался Косарев, находившийся в положении «вне игры».

Хватило у хозяев сил на легитимный второй гол. Артём Симонян вышел на замену, а уже через несколько секунд сделал классный гол: мяч принял и метров с 25 пальнул под перекладину – 2:2. «Оренбург» до последнего лез вперёд, пытаясь добыть победу. На последних минутах гости даже получили право на пенальти. Но арбитр после совещания с помощниками почему-то первоначальное решение отменил.

«Оренбург» увёз ничью из Астрахани и лишился второй строчки, потеряв прямую путёвку в РПЛ. Команду Марцела Лички опередил «Факел», имеющий лучшие показатели по результатам личных матчей, «Оренбургу» предстоит испытать удачу в стыковых матчах.