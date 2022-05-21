Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Триллер со спасительным пенальти в концовке: «Торпедо» было на грани, но вырвало прямую путёвку в РПЛ в матче с «Кубанью»

21 Мая 2022 • 16:53 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
ФК Кубань
окончен

Московское «Торпедо» собиралось оформить выход в РПЛ в заключительном матче сезона против «Кубани».

 

Неделю назад ФНЛ и РПЛ поспешили поздравить «Торпедо» с повышением в классе. На самом деле ещё оставался вариант, при котором «чёрно-белые» оставались бы без прямой путёвки в элиту. Это случилось бы при комбинации в последнем туре поражения «Торпедо» от «Кубани», ничейного исхода между «Оренбургом» и «Волгарём» и победы «Факела» над «Балтикой».

«Кубань», над которой в первой части сезона висел дамоклов мяч вылета, весной окончательно вспорхнула над опасной зоной таблицы. Роберт Евдокимов пришёл в краснодарский клуб ещё осенью, и сейчас нет сомнений, что руководство «жёлто-зелёных» поступило правильно. Правда, накануне прошла информация, что «Кубань» может оказаться в ФНЛ-2 не по спортивному принципу, а в связи с финансовыми проблемами.

Это, кстати, не станет каким-то большим удивлением. К несчастью для её болельщиков, неурядицы с денежными средствами преследуют «жёлто-зелёный» клуб почти десять лет. А вообще, не совсем правильно отождествлять нынешнюю «Кубань» с той, которая была до 2018 года, потому что та потеряла профессиональный статус, а эту многие активные болельщики не признали.

Краснодарцы активно начали отчётный матч, сделав ставку на быстрый гол, но не смогли забить с наскока. Впоследствии оформилась игра с позиционными атаками торпедовцев. На восьмой минуте Султонов сработал на отскоке и из района одиннадцатиметровой не попал в левый угол из-за рикошета. Хозяева исполнили ещё кучу фланговых доставок, а потом вдруг пропустили за пять минут до перерыва.

Нури Абдоков прострелил с левого полуфланга, а Шумских неудачно попробовал выбить мяч и угодил в Енина. Рикошет от него случился прямо в ворота. Ботнарь ничего не смог поделать, хотя мяч двигался не очень быстро, потому что перед ним находился Петров. Игроки «чёрно-белых» принялись апеллировать к судейской бригаде насчёт этой блокировки, но не были услышаны арбитрами.

На старте второй половины встречи команды обменялись немного неточными дальними попытками, а в районе часа игры москвичи добились сравнения счёта. Кожемякин вторым этажом поразил ближний угол на левой штанге, откликнувшись на подачу штрафного из глубины (1:1). А дальше хозяева подуспокоились и пропустили от Большакова. Тот раньше забивал со штрафного в гостях «Оренбургу» – и сейчас забил таким образом в ворота «Торпедо». Ботнарь не вытащил мяч из правого от себя угла (1:2).

При таком течении своего матча «чёрно-белые» снова впадали в зависимость от параллельных игр «Факела» и «Оренбурга». Воронежский клуб выигрывал у «Балтики», тогда как «Волгарь» сравнял счёт с «Оренбургом». В такой ситуации «Торпедо» опускалось на третье место, однако на 90-й минуте команда Александра Бородюка получила право на пенальти за игру гостей рукой, и Померко реализовал его в левый угол (2:2). «Торпедо» наконец вышло в Премьер-лигу, потратив на решение этой задачи несколько сезонов. «Факел» тоже повысился в классе сразу, а «Оренбургу» предстоят стыки. Развязка между тремя командами-лидерами выдалась сумасшедшей.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Кубань Фнл РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен СКА-Хабаровск 0:3 Акрон
окончен Краснодар-2 1:3 Спартак-2 2.25 3.55 3.05
окончен Текстильщик 1:3 Ротор 5.20 3.90 1.61
окончен Томь 2:2 Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
окончен Алания 3:2 КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
окончен Волгарь 2:2 Оренбург 4.90 3.60 1.69
окончен Енисей 3:2 Велес Москва 1.60 4.20 4.90
окончен Торпедо Москва 2:2 ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
окончен Олимп-Долгопрудный 2:4 Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
окончен Балтика 0:1 Факел 2.60 3.20 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
16:59 · Россия. ФНЛ
«Алания», «Енисей» и «Нефтехимик» завершили сезон победами
15:58 · Россия. ФНЛ
Вылетающий «Ротор» напоследок победил, «Томь» на 90-й минуте ушла от поражения
13:57 · Россия. ФНЛ
«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче вторых команд
13:28 · Россия. ФНЛ
Президент «Торпедо» рассказал о настрое команды на матч с «Кубанью»
11:56 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами
11:30 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» — «Спартак-2» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
09:30 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» — «Акрон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
20 Мая
08:29 · Россия. ФНЛ
«Кубань» из-за финансовых проблем может вылететь в ФНЛ-2
00:12 · Россия. ФНЛ
Евсеев заявил о целях «Шинника» перед ФНЛ
19 Мая
22:27 · Россия. ФНЛ
Кабикеев: Надеюсь, «Алания» поможет «Волгарю» сохранить прописку в ФНЛ
12:31 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» планирует продлить контракт с Темниковым
11:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться нападающим «Енисея» Окладниковым
18 Мая
18:22 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда пройдут стыки РПЛ и ФНЛ
12:09 · Россия. ФНЛ
Сакала — об игре в Красноярске: «Пальцы промёрзли насквозь, даже мяча не чувствовал»
16 Мая
10:48 · Россия. ФНЛ
«Шинник» вернулся в ФНЛ
Все новости
Рекомендуем