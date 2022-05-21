Триллер со спасительным пенальти в концовке: «Торпедо» было на грани, но вырвало прямую путёвку в РПЛ в матче с «Кубанью»

Московское «Торпедо» собиралось оформить выход в РПЛ в заключительном матче сезона против «Кубани».

Неделю назад ФНЛ и РПЛ поспешили поздравить «Торпедо» с повышением в классе. На самом деле ещё оставался вариант, при котором «чёрно-белые» оставались бы без прямой путёвки в элиту. Это случилось бы при комбинации в последнем туре поражения «Торпедо» от «Кубани», ничейного исхода между «Оренбургом» и «Волгарём» и победы «Факела» над «Балтикой».

«Кубань», над которой в первой части сезона висел дамоклов мяч вылета, весной окончательно вспорхнула над опасной зоной таблицы. Роберт Евдокимов пришёл в краснодарский клуб ещё осенью, и сейчас нет сомнений, что руководство «жёлто-зелёных» поступило правильно. Правда, накануне прошла информация, что «Кубань» может оказаться в ФНЛ-2 не по спортивному принципу, а в связи с финансовыми проблемами.

Это, кстати, не станет каким-то большим удивлением. К несчастью для её болельщиков, неурядицы с денежными средствами преследуют «жёлто-зелёный» клуб почти десять лет. А вообще, не совсем правильно отождествлять нынешнюю «Кубань» с той, которая была до 2018 года, потому что та потеряла профессиональный статус, а эту многие активные болельщики не признали.

Краснодарцы активно начали отчётный матч, сделав ставку на быстрый гол, но не смогли забить с наскока. Впоследствии оформилась игра с позиционными атаками торпедовцев. На восьмой минуте Султонов сработал на отскоке и из района одиннадцатиметровой не попал в левый угол из-за рикошета. Хозяева исполнили ещё кучу фланговых доставок, а потом вдруг пропустили за пять минут до перерыва.

Нури Абдоков прострелил с левого полуфланга, а Шумских неудачно попробовал выбить мяч и угодил в Енина. Рикошет от него случился прямо в ворота. Ботнарь ничего не смог поделать, хотя мяч двигался не очень быстро, потому что перед ним находился Петров. Игроки «чёрно-белых» принялись апеллировать к судейской бригаде насчёт этой блокировки, но не были услышаны арбитрами.

На старте второй половины встречи команды обменялись немного неточными дальними попытками, а в районе часа игры москвичи добились сравнения счёта. Кожемякин вторым этажом поразил ближний угол на левой штанге, откликнувшись на подачу штрафного из глубины (1:1). А дальше хозяева подуспокоились и пропустили от Большакова. Тот раньше забивал со штрафного в гостях «Оренбургу» – и сейчас забил таким образом в ворота «Торпедо». Ботнарь не вытащил мяч из правого от себя угла (1:2).

При таком течении своего матча «чёрно-белые» снова впадали в зависимость от параллельных игр «Факела» и «Оренбурга». Воронежский клуб выигрывал у «Балтики», тогда как «Волгарь» сравнял счёт с «Оренбургом». В такой ситуации «Торпедо» опускалось на третье место, однако на 90-й минуте команда Александра Бородюка получила право на пенальти за игру гостей рукой, и Померко реализовал его в левый угол (2:2). «Торпедо» наконец вышло в Премьер-лигу, потратив на решение этой задачи несколько сезонов. «Факел» тоже повысился в классе сразу, а «Оренбургу» предстоят стыки. Развязка между тремя командами-лидерами выдалась сумасшедшей.

Кирилл Иванцов