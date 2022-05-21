«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче вторых команд

Вторые команды «Краснодара» и «Спартака» завершили сезон в ФНЛ очным матчем. «Красно-белые» выиграли первый тайм благодаря голу Константина Шильцова. Он же быстро ответил на результативный удар Рустама Халназарова в начале второго тайма. А точку поставил Аслан Муталиев в самой концовке - 3:1 в пользу столичной команды.
«Спартак-2» на промежуточном седьмом месте, его соперник - 11-й.
Протокол игры
|19'Шильцов Константин (0:1)
|(1:1) Халназаров Рустам49'
|55'Шильцов Константин (1:2)
|87'Муталиев Аслан (1:3)
Кокарев Никита•Пивоваров Дмитрий•Бородин Сергей Алексеевич•Логачёв Богдан•Сухорученко Михаил•Рейхмен Богдан•Кокоев Давид 57' (Губжоков Ислам-Бек ( 57') •Кратков Дмитрий 32' 46' (Ндука Ифеани Давид ( 46') •Халназаров Рустам•Апеков Руслан 69' (Берснев Михаил ( 69' 79' ) • 84'Сабуа Леон 46' (Ознобихин Олег ( 46')
Запасные: Защепкин Роман•Полях Данил•Штепа Михаил
Акмурзин Тимур•Воропаев Артём•Агапов Илья•Петрунин Даниил•Ходорченко Никита 88' (Миронов Леонид ( 88') •Сунгатулин Фаниль•Бакалюк Никита 73' (Кутателадзе Николоз ( 73') •Шильцов Константин 80' (Максимчук Артур ( 80') •Муминов Ильяс•Лайкин Максим•Муталиев Аслан 63'
21 мая.