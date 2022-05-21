«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче вторых команд

Вторые команды «Краснодара» и «Спартака» завершили сезон в ФНЛ очным матчем. «Красно-белые» выиграли первый тайм благодаря голу Константина Шильцова. Он же быстро ответил на результативный удар Рустама Халназарова в начале второго тайма. А точку поставил Аслан Муталиев в самой концовке - 3:1 в пользу столичной команды.

«Спартак-2» на промежуточном седьмом месте, его соперник - 11-й.