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ФНЛ - Первый дивизион

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче вторых команд

21 Мая 2022 • 13:57 Комментировать
Краснодар-2
1:3
Спартак-2
окончен

Вторые команды «Краснодара» и «Спартака» завершили сезон в ФНЛ очным матчем. «Красно-белые» выиграли первый тайм благодаря голу Константина Шильцова. Он же быстро ответил на результативный удар Рустама Халназарова в начале второго тайма. А точку поставил Аслан Муталиев в самой концовке - 3:1 в пользу столичной команды.

«Спартак-2» на промежуточном седьмом месте, его соперник - 11-й.

Протокол игры  
Краснодар-2 1:3Спартак-2
  19'Шильцов Константин (0:1)
(1:1) Халназаров Рустам49'   
  55'Шильцов Константин (1:2)
  87'Муталиев Аслан (1:3)
Кокарев НикитаПивоваров ДмитрийБородин Сергей АлексеевичЛогачёв БогданСухорученко МихаилРейхмен БогданКокоев Давид  57' (Губжоков Ислам-Бек (  57') Кратков Дмитрий   32'  46' (Ндука Ифеани Давид (  46') Халназаров РустамАпеков Руслан  69' (Берснев Михаил (  69'   79'   84') Сабуа Леон  46' (Ознобихин Олег (  46')
Запасные: Защепкин РоманПолях ДанилШтепа Михаил
Акмурзин ТимурВоропаев АртёмАгапов ИльяПетрунин ДаниилХодорченко Никита  88' (Миронов Леонид (  88') Сунгатулин ФанильБакалюк Никита  73' (Кутателадзе Николоз (  73') Шильцов Константин  80' (Максимчук Артур (  80') Муминов ИльясЛайкин МаксимМуталиев Аслан   63'
Запасные: Данилин Максим АлексеевичШитов АнтонТруханов Данил
21 мая.

 

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Спартак-2 Краснодар-2
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Идет 26 минута Текстильщик 0:0 Ротор 5.20 3.90 1.61
Идет 26 минута Томь 1:0 Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
21.05  15:00 Алания ... КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
21.05  15:00 Волгарь ... Оренбург 4.90 3.60 1.69
21.05  15:00 Енисей ... Велес Москва 1.60 4.20 4.90
21.05  15:00 Торпедо Москва ... ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
21.05  15:00 Олимп-Долгопрудный ... Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
21.05  15:00 Балтика ... Факел 2.60 3.20 2.70
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