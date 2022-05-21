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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами

21 Мая 2022 • 11:56 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:3
Акрон
окончен

В субботу финиширует чемпионат в ФНЛ. Хабаровский СКА, пробившийся в стыковые матчи, дома играл против «Акрона» и, судя по всему, сосредоточился на грядущих ключевых поединках. Дальневосточники пропустили после ударов Владимира Марухина, Артёма Делькина и Никиты Чистякова (все - во втором тайме) и проиграли со счетом 0:3.

Хабаровчане в любом случае будут четвертыми, их соперник настиг «Балтику» на шестом месте.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 0:3Акрон
  57'Марухин Владимир (0:1)
  76'Делькин Артём (0:2)
  90' (0:3)
Сугробов ВладимирШищенко НикитаЯгьяев МагомеднабиКозлов ВладимирИллой-Айет ЭммерсонКвеквескири ИраклийТихонов Михаил  62' (Ахмаев Саид-Али (  62') Гонгадзе ГеоргийКараев Давид  62' (Брагин Владислав (  62') Алиев Камран  76' (Дмитриев Максим II (  76') Гаглоев Александр  67' (Никифоров Владислав (  67')
Запасные: Самок СергейГащенков МихаилЦаллагов Дзамболат
Волков СергейРогач ИванКилин Антон  79' (Бойцов Ефим (  79') Зуев ИльяСавичев КонстантинСагуткин Даниил   61'Азаров Владимир  70' (Чистяков Никита (  70') Палиенко МаксимМарухин Владимир  70' (Потапов Андрей (  70') Гираев Карим  71' (Делькин Артём (  71') Базелюк Константин  71' (Сасин Дмитрий (  71')
Запасные: Чудин ИванБосов АлександрКожедуб СвятославМагомедов Алил
21 мая.

 

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СКА-Хабаровск Акрон
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окончен СКА-Хабаровск 0:3 Акрон
Идет 13 минута Краснодар-2 0:0 Спартак-2 2.25 3.55 3.05
21.05  14:00 Текстильщик ... Ротор 5.20 3.90 1.61
21.05  14:00 Томь ... Металлург Липецк 1.68 4.00 4.40
21.05  15:00 Алания ... КАМАЗ 1.37 4.80 7.60
21.05  15:00 Волгарь ... Оренбург 4.90 3.60 1.69
21.05  15:00 Енисей ... Велес Москва 1.60 4.20 4.90
21.05  15:00 Торпедо Москва ... ФК Кубань 1.46 4.20 6.80
21.05  15:00 Олимп-Долгопрудный ... Нефтехимик 2.65 3.30 2.55
21.05  15:00 Балтика ... Факел 2.60 3.20 2.70
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Сегодня, 21 Мая
11:56 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами
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