«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами

В субботу финиширует чемпионат в ФНЛ. Хабаровский СКА, пробившийся в стыковые матчи, дома играл против «Акрона» и, судя по всему, сосредоточился на грядущих ключевых поединках. Дальневосточники пропустили после ударов Владимира Марухина, Артёма Делькина и Никиты Чистякова (все - во втором тайме) и проиграли со счетом 0:3.

Хабаровчане в любом случае будут четвертыми, их соперник настиг «Балтику» на шестом месте.