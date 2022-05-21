«СКА-Хабаровск» крупно проиграл «Акрону» перед стыковыми матчами

В субботу финиширует чемпионат в ФНЛ. Хабаровский СКА, пробившийся в стыковые матчи, дома играл против «Акрона» и, судя по всему, сосредоточился на грядущих ключевых поединках. Дальневосточники пропустили после ударов Владимира Марухина, Артёма Делькина и Никиты Чистякова (все - во втором тайме) и проиграли со счетом 0:3.
Хабаровчане в любом случае будут четвертыми, их соперник настиг «Балтику» на шестом месте.
Протокол игры
|57'Марухин Владимир (0:1)
|76'Делькин Артём (0:2)
|90' (0:3)
Сугробов Владимир•Шищенко Никита•Ягьяев Магомеднаби•Козлов Владимир•Иллой-Айет Эммерсон•Квеквескири Ираклий•Тихонов Михаил 62' (Ахмаев Саид-Али ( 62') •Гонгадзе Георгий•Караев Давид 62' (Брагин Владислав ( 62') •Алиев Камран 76' (Дмитриев Максим II ( 76') •Гаглоев Александр 67' (Никифоров Владислав ( 67')
Запасные: Самок Сергей•Гащенков Михаил•Цаллагов Дзамболат
Волков Сергей•Рогач Иван•Килин Антон 79' (Бойцов Ефим ( 79') •Зуев Илья•Савичев Константин•Сагуткин Даниил • 61'Азаров Владимир 70' (Чистяков Никита ( 70') •Палиенко Максим•Марухин Владимир 70' (Потапов Андрей ( 70') •Гираев Карим 71' (Делькин Артём ( 71') •Базелюк Константин 71' (Сасин Дмитрий ( 71')
21 мая.