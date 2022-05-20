«Кубань» из-за финансовых проблем может вылететь в ФНЛ-2

Краснодарская «Кубань» из-за серьёзного сокращения бюджета может оказаться в третьем по силе отечественном дивизионе.

Как сказал «Матч ТВ» руководитель AVA Group Сергей Быков, пока финансовое положение краснодарской команды находится в неопределённом состоянии. Быков отметил, что спонсоры «Кубани» хотят сохранить команду в ФНЛ, но всё станет понятнее только после окончания сезона.

Напомним, что из-за санкций бюджет краснодарского клуба будет сокращён с 400 до 90 миллионов рублей. С таким бюджетом выступать в ФНЛ «Кубань» вряд ли сможет, так что команда может оказаться в ФНЛ-2.