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ФНЛ - Первый дивизион

Евсеев заявил о целях «Шинника» перед ФНЛ

20 Мая 2022 • 00:12 Комментировать

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о целях команды.

«Цели? Хочется встретиться с губернатором и уже отталкиваться от этого. Надо закрепиться в ФНЛ. Хотим провести летом много матчей с командами из этой лиги, разговоры уже ведутся», — написал Евсеев в своем телеграм-канале.

Тренер рассказал, что в первую очередь нужно разобраться с составом, понять какие позиции требуют усиления. Евсеев сообщил, что у него уже есть два плана и много различных наработок.  

«Шинник» занял первое место в розыгрыше ФНЛ-2 группа-2 подгруппа А, набрав 47 очков, оторвавшись от «Твери» на 12 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Фнл Вадим Евсеев
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