Евсеев заявил о целях «Шинника» перед ФНЛ

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о целях команды.

«Цели? Хочется встретиться с губернатором и уже отталкиваться от этого. Надо закрепиться в ФНЛ. Хотим провести летом много матчей с командами из этой лиги, разговоры уже ведутся», — написал Евсеев в своем телеграм-канале.

Тренер рассказал, что в первую очередь нужно разобраться с составом, понять какие позиции требуют усиления. Евсеев сообщил, что у него уже есть два плана и много различных наработок.

«Шинник» занял первое место в розыгрыше ФНЛ-2 группа-2 подгруппа А, набрав 47 очков, оторвавшись от «Твери» на 12 баллов.