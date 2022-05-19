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ФНЛ - Первый дивизион

Кабикеев: Надеюсь, «Алания» поможет «Волгарю» сохранить прописку в ФНЛ

19 Мая 2022 • 22:27 Комментировать
Алания
...
КАМАЗ
21.05 15:00

Президент Астраханской федерации футбола Аскар Кабикеев надеется на победу «Алании» в последнем туре ФНЛ, чтобы «Волгарь» смог сохранить прописку в лиге.

«Надеюсь, что «Алания» завершит сезон на мажорной ноте. Хочется, чтобы в последнем туре «Алания» сыграла с «КАМАЗом» не хуже, чем с «Зенитом» в Кубке России», — приводит слова Кабикеева официальный сайт астраханского клуба.

Кабикеев очень тепло отозвался об «Алании», заявив, что такой клуб достоин играть в Российской премьер-лиге в будущем. Спартак Гогниев является очень хорошим специалистов, которому удалось построить интересную атакующую команду.

В 38-м туре ФНЛ «Волгарь» примет «Оренбург», а «Алания» сыграет с «КАМАЗом».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Волгарь Спартак Гогниев Фнл Аскар Кабикеев
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