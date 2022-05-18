Сакала — об игре в Красноярске: «Пальцы промёрзли насквозь, даже мяча не чувствовал»

Бывший нападающий «Спартака-2», а ныне форвард шотландского клуба «Рейнджерс» Фэшн Сакала рассказал о самом холодном матче в своей жизни.

Замбиец вспомнил ноябрь 2017 года, когда «красно-белым» пришлось отправиться в Красноярск на игру с «Енисеем» (1:2).

«Было минус 20. Мы ждали, какое примут решение — может, матч отменят? А он состоялся и сказать «нет» никто не мог. Жесть, я даже мяча не чувствовал. Пальцы рук и ног промёрзли насквозь, но провёл на поле всю игру», — приводит слова Сакалы Sport24.

Тем не менее нападающий заявил, что провёл хороший отрезок в России, но адаптироваться к погодным условиям ему было непросто, поскольку приехал в нашу страну совсем молодым игроком из жаркой Африки.

В текущем сезоне 25-летний футболист провёл в составе «Рейнджерс» 48 матчей, в которых забил 12 мячей и семь результативны передач.