«Шинник» вернулся в ФНЛ

Ярославский «Шинник» под руководством Вадима Евсеева уже досрочно гарантировал себе путёвку в подэлитный дивизион.

Ярославская команда в рамках ФНЛ-2 сыграла вничью с питерским «Динамо» со счётом 1:1, чего хватило для завоевания досрочной путёвки в подэлитный дивизион. Стоит отметить, что подопечные Вадима Евсеева гарантировали себе место в ФНЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Команда из Ярославля имеет в своём активе 47 очков.

Напомним, что «Шинник» в прошлом сезоне вылетел из ФНЛ. Ярославский клуб занял последнюю строчку, но сумел оперативно вернуться обратно.