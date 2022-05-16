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ФНЛ - Первый дивизион

«Шинник» вернулся в ФНЛ

16 Мая 2022 • 10:48 Комментировать

Ярославский «Шинник» под руководством Вадима Евсеева уже досрочно гарантировал себе путёвку в подэлитный дивизион.

Ярославская команда в рамках ФНЛ-2 сыграла вничью с питерским «Динамо» со счётом 1:1, чего хватило для завоевания досрочной путёвки в подэлитный дивизион. Стоит отметить, что подопечные Вадима Евсеева гарантировали себе место в ФНЛ за четыре тура до окончания чемпионата. Команда из Ярославля имеет в своём активе 47 очков.

Напомним, что «Шинник» в прошлом сезоне вылетел из ФНЛ. Ярославский клуб занял последнюю строчку, но сумел оперативно вернуться обратно.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Фнл ФНЛ-2
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