Гогниев: «Психологически ребята выхолощены»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал игру команды после поражения от «Ротора» (0:1) в 37-м туре ФНЛ.

«Психологически ребята выхолощены. Очень тяжело из-за ударов — и из Кубка вышли, и чемпионат уже не зацепили. Психологически уже немного тяжело», — приводит слова Гогниева Sport 24.

По словам главного тренера, психология победителя приходит с опытом, а у «Алании» еще очень молодая команда. Футболисты могут выдать хороший матч, как например, с «Зенитом», а могут сыграть так, как получилось с «Ротором».

«Ротор» победил «Аланию» в 37-м туре Футбольной национальной лиги со счетом 1:0. Владикавказская команда не может одержать победу в последних пяти матчах.