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ФНЛ - Первый дивизион

Гогниев: «Психологически ребята выхолощены»

15 Мая 2022 • 22:11 Комментировать
Алания
0:1
Ротор
окончен

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал игру команды после поражения от «Ротора» (0:1) в 37-м туре ФНЛ.

«Психологически ребята выхолощены. Очень тяжело из-за ударов — и из Кубка вышли, и чемпионат уже не зацепили. Психологически уже немного тяжело», — приводит слова Гогниева Sport 24.

По словам главного тренера, психология победителя приходит с опытом, а у «Алании» еще очень молодая команда. Футболисты могут выдать хороший матч, как например, с «Зенитом», а могут сыграть так, как получилось с «Ротором».

«Ротор» победил «Аланию» в 37-м туре Футбольной национальной лиги со счетом 1:0. Владикавказская команда не может одержать победу в последних пяти матчах.

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окончен Алания 0:1 Ротор 1.40 4.70 7.80
окончен Волгарь 0:3 Томь 1.70 3.60 5.30
16.05  16:00 Спартак-2 ... КАМАЗ 2.32 3.20 3.05
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