В «Торпедо» отреагировали на возможный выход команды в РПЛ: «Вся борьба впереди»

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин попросил не торопить события по поводу выхода команды в Российскую премьер-лигу.

«Мы еще никуда не вышли. Вся борьба впереди, остался последний тур. Мы еще перед сезоном знали, что у нас самая сильная команда», — сказал Ляпин «Спорт-Экспрессу».

Функционер добавил, что команде нужно подтвердить свою силу и набрать три очка в последнем туре. Ляпин заявил, что только после победы в последнем туре ФНЛ команду можно будет поздравлять.

Сегодня, 15 мая, «Торпедо» на выезде одержало победу над «Енисеем» и практически обеспечило себе выход в Российскую премьер-лигу. В заключительном 38-м туре московский клуб сыграет на своём поле против «Кубани». В последний раз «Торпедо» выступало в РПЛ в сезоне-2014/15.