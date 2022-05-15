«Торпедо» гарантировало себе место в РПЛ в следующем сезоне

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 37-го тура Футбольной национальной лиги между московским «Торпедо» и красноярским «Енисеем». Победу с минимальным счетом 1:0 одержал столичный клуб.

Единственный мяч на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов. Благодаря этой победе москвичи поднялись на первую строчку в турнирной таблице и за один тур до конца первенства гарантировали себе место в РПЛ в следующем сезоне.

«Черно-белые» вернулись в Высший дивизион спустя семь лет. В следующем сезоне в РПЛ будет пять московских команд.