«Торпедо» гарантировало себе место в РПЛ в следующем сезоне

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 37-го тура Футбольной национальной лиги между московским «Торпедо» и красноярским «Енисеем». Победу с минимальным счетом 1:0 одержал столичный клуб.
Единственный мяч на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов. Благодаря этой победе москвичи поднялись на первую строчку в турнирной таблице и за один тур до конца первенства гарантировали себе место в РПЛ в следующем сезоне.
«Черно-белые» вернулись в Высший дивизион спустя семь лет. В следующем сезоне в РПЛ будет пять московских команд.
Протокол игры
|85'Султонов Мухаммад (0:1)
Опарин Михаил•Бевеев Мингиян 39' (Марков Николай ( 39') •Феррейра Херман•Масловский Александр•Рукас Томас 47' (Кичин Валерий ( 47') •Глушков Никита Андреевич•Ломакин Александр 46' (Зотов Александр ( 46'•Самойлов Денис 53') •Ланин Олег•Молтенинов Илья 23' (Окладников Андрей ( 23' ) • 90'Канаплин Александр•Иванов Егор 79'
Ботнарь Виталий•Кожемякин Олег•Самсонов Артём Владимирович • 79'Темников Иван 54' (Прошкин Егор ( 54') •Шумских Алексей•Померко Алексей•Адаев Владислав 45' 76' (Полубояринов Данил ( 76') •Енин Иван 65' (Орехов Александр ( 65' ) • 84'Нетфуллин Равиль•Калмыков Амур 55' (Лаптев Денис ( 55') •Лебеденко Игорь 55' (Султонов Мухаммад ( 55')
Запасные: Рязанцев Александр•Седько Павел•Довбня Александр
15 мая.