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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» гарантировало себе место в РПЛ в следующем сезоне

15 Мая 2022 • 15:07 Комментировать
Енисей
0:1
Торпедо Москва
окончен

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 37-го тура Футбольной национальной лиги между московским «Торпедо» и красноярским «Енисеем». Победу с минимальным счетом 1:0 одержал столичный клуб.

Единственный мяч на 85-й минуте забил Мухаммад Султонов. Благодаря этой победе москвичи поднялись на первую строчку в турнирной таблице и за один тур до конца первенства гарантировали себе место в РПЛ в следующем сезоне.

«Черно-белые» вернулись в Высший дивизион спустя семь лет. В следующем сезоне в РПЛ будет пять московских команд.

 

Протокол игры  
Енисей 0:1Торпедо Москва
  85'Султонов Мухаммад (0:1)
Опарин МихаилБевеев Мингиян  39' (Марков Николай (  39') Феррейра ХерманМасловский АлександрРукас Томас  47' (Кичин Валерий (  47') Глушков Никита АндреевичЛомакин Александр  46' (Зотов Александр (  46'Самойлов Денис  53') Ланин ОлегМолтенинов Илья  23' (Окладников Андрей (  23'   90') Канаплин АлександрИванов Егор   79'
Запасные: Гыстаров РасулЖелнин АркадийСаная АнзорРебров ДмитрийЛапшов ИванЧибисов Сергей
Ботнарь ВиталийКожемякин ОлегСамсонов Артём Владимирович   79'Темников Иван  54' (Прошкин Егор (  54') Шумских АлексейПомерко АлексейАдаев Владислав   45'  76' (Полубояринов Данил (  76') Енин Иван  65' (Орехов Александр (  65'   84') Нетфуллин РавильКалмыков Амур  55' (Лаптев Денис (  55') Лебеденко Игорь  55' (Султонов Мухаммад (  55')
Запасные: Рязанцев АлександрСедько ПавелДовбня Александр
15 мая.

 

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окончен СКА-Хабаровск 1:0 Оренбург
окончен Велес Москва 1:1 Балтика 5.20 3.55 1.68
окончен Енисей 0:1 Торпедо Москва 2.65 3.25 2.60
Идет 51 минута Текстильщик 1:0 Нефтехимик 6.60 4.30 1.46
Идет 49 минута Олимп-Долгопрудный 0:2 Акрон 2.60 3.00 2.85
15.05  16:00 Металлург Липецк ... Факел 5.60 3.80 1.60
15.05  17:00 Алания ... Ротор 1.37 4.80 7.80
15.05  17:30 Волгарь ... Томь 2.01 3.30 3.75
16.05  16:00 Спартак-2 ... КАМАЗ 2.32 3.20 3.05
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Сегодня, 15 Мая
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