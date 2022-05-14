«Балтика» хочет продлить контракт с 39-летним футболистом

«Балтика» намерена продлить контракт с 39-летним полузащитником Младеном Кашчеланом, сообщает Metaratings.

По информации источника, черногорец пока не решил, останется ли он в калининградском клубе ещё на сезон или завершит карьеру.

В текущем сезоне опорный хавбек провёл в составе «Балтики» 34 матча, не отметившись в них результативными действиями. В России бывший игрок сборной Черногории выступает с 2013 года.

За два тура до конца чемпионата калининградцы занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ, продолжая вести борьбу за возможность выйти в РПЛ.