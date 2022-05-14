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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» хочет продлить контракт с 39-летним футболистом

14 Мая 2022 • 10:30 Комментировать
Велес Москва
...
Балтика
15.05 13:00

«Балтика» намерена продлить контракт с 39-летним полузащитником Младеном Кашчеланом, сообщает Metaratings.

По информации источника, черногорец пока не решил, останется ли он в калининградском клубе ещё на сезон или завершит карьеру.

В текущем сезоне опорный хавбек провёл в составе «Балтики» 34 матча, не отметившись в них результативными действиями. В России бывший игрок сборной Черногории выступает с 2013 года.  

За два тура до конца чемпионата калининградцы занимают шестое место в турнирной таблице ФНЛ, продолжая вести борьбу за возможность выйти в РПЛ.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Младен Кашчелан
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