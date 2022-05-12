Колыванов станет новым главным тренером «Текстильщика»

Известный российский тренер Игорь Колыванов по окончании нынешнего сезона возглавит «Текстильщик», сообщает пресс-служба ивановского клуба.

Ранее специалист тренировал молодёжные сборные России различных возрастов. Вместе с юношеской командой до 17 лет Колыванов выиграл чемпионат Европы в 2006 году. Также он работал в «Уфе», «Торпедо» и в ереванском «Арарате».

За два тура до конца текущего розыгрыша ФНЛ «Текстильщик» занимает последнее место в турнирной таблице, лишившись даже теоретических шансов побороться за сохранение прописки во втором по силе российском дивизионе.