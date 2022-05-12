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ФНЛ - Первый дивизион

Колыванов станет новым главным тренером «Текстильщика»

12 Мая 2022 • 14:33 Комментировать
Текстильщик
...
Нефтехимик
15.05 15:00

Известный российский тренер Игорь Колыванов по окончании нынешнего сезона возглавит «Текстильщик», сообщает пресс-служба ивановского клуба.

Ранее специалист  тренировал молодёжные сборные России различных возрастов. Вместе с юношеской командой до 17 лет Колыванов выиграл чемпионат Европы в 2006 году. Также он работал в «Уфе», «Торпедо» и в ереванском «Арарате».

За два тура до конца текущего розыгрыша ФНЛ «Текстильщик» занимает последнее место в турнирной таблице, лишившись даже теоретических шансов побороться за сохранение прописки во втором по силе российском дивизионе.   

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Игорь Колыванов
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ТЕКСТИЛЬЩИК НЕФТЕХИМИК
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